خبر سار لمرضى البهاق.. دواء فعال يعيد الجلد لطبيعته بعد 6 أشهر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الإثنين الماضي على أول دواء منزلي لعلاج البهاق في طفرة لعلاج الحالة التي تصيب الملايين .

ودواء Opzelura ، الذي طورته شركة Wilmington ، هو كريم طبي يمكن وضعه مباشرة على بقع تغير اللون على جلد الشخص، لمن تتراوح أعمارهم بين 12 وما فوق - وهو أول دواء من هذا القبيل يحصل على هذه الموافقة.

واستعاد العديد من المرضى في التجارب السريرية تصبغهم بعد حوالي ستة أشهر من الاستخدام مرتين يوميًا للكريم - وأظهر الكريم نتائج أقوى بعد عام كامل من العلاج، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

قد يستغرق الدواء حوالي 24 أسبوعًا لإظهار فعاليته في العديد من المرضى. بالنسبة للبعض ، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى عام للوصول إلى أقصى إمكاناته.

وأظهر العقار نتائج واعدة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي اكتملت مؤخرًا ، والتي شملت 600 مشاركًا. كما أن أولئك الذين استخدموا الكريم أظهروا تحسنًا ملحوظًا في لون بشرتهم ، حيث وصل نصفهم إلى عتبة إعادة تصبغ ناجحة بعد عام.

وحسب صحيفة المرصد، تمكن حوالي 15 بالمائة من المشاركين في التجربة من الوصول إلى هذه النقطة في غضون 24 أسبوعًا فقط.

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