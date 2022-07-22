تعاون بين «دبي للمرأة» ونادي دبي للرياضات البحرية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أبرمت مؤسسة دبي للمرأة مذكرة تفاهم مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بهدف التعاون في تنظيم الأنشطة المختلفة، التي تدعم التطوير المؤسسي لدى الجانبين، والتعاون في تنظيم فعاليات الرياضات البحرية للسيدات على مدار العام، من خلال توظيف الخبرات البشرية والإمكانات التقنية لديهما، بما يسهم في فتح المجال أمام السيدات للمشاركة في مسابقات الرياضات البحرية، فضلاً عن الاستفادة من المرافق الرياضية الحديثة بنادي دبي للسيدات، عضو مؤسسة دبي للمرأة.

وتنص المذكرة - التي وقعها كل من عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، شمسة صالح، والمدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد عبدالله حارب الفلاحي - على تطوير خدمات يتم تقديمها لمنتسبي الطرفين والارتقاء بها إلى أعلى مستويات الجودة، وتنظيم ورش عمل مشتركة ذات صلة بمجالات عملهما.

وقالت شمسة صالح إن «المذكرة تأتي في إطار مبادرات مؤسسة دبي للمرأة لترجمة رؤية وتوجيهات حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة ورئيسة نادي دبي للسيدات، بتقديم كل أشكال الدعم للمرأة في مختلف القطاعات، بما في ذلك تشجيعها على ممارسة الرياضة بمختلف مجالاتها، وتأهيلها للمشاركة في الفعاليات الرياضية البحرية المحلية والعالمية، كما تأتي انطلاقاً من توجيهات سموّها بتكريس كل إمكانات نادي دبي للسيدات لإنجاح الفعاليات الرياضية الخاصة بالمرأة، وتعزيز ريادة النادي في هذا المجال».

وأشارت شمسة صالح إلى أن المذكرة تعزّز جهود «دبي للمرأة» في بناء شراكات استراتيجية مؤثرة في ملف المرأة، وتمكينها من القيام بدور محوري في استشراف وصنع المستقبل، كواحدة من الركائز الرئيسة لاستراتيجية عمل المؤسسة.

من جانبه، وجّه محمد عبدالله حارب الفلاحي، الشكر لسموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على الاهتمام والمتابعة ودعم المبادرات التي من شأنها الارتقاء بالمرأة في مختلف المجالات، ومن بينها الرياضة. وأوضح أن «توقيع المذكرة يأتي في إطار جهود مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، للدفع بالمنظومة الرياضية وتفعيل دور المرأة في المجال الرياضي البحري، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها حكومة دبي، وتوجهات مجلس دبي الرياضي، لجعل الإمارة الوجهة الرياضية الأولى في المنطقة والشرق الأوسط»، لافتاً إلى أن توقيع المذكرة ينسجم أيضاً مع التوجه والخطة الاستراتيجية المحدثة (2021 - 2027) للنادي لفتح آفاق التعاون مع المؤسسات الرياضية في الإمارة لخدمة المجتمع المحلي.

وأكد أن هذا التعاون من شأنه أن يشكل نقلة كبيرة ويزيد من فرص نجاح الفعاليات، وأيضاً إقبال العنصر النسائي على ممارسة الرياضات البحرية وفق معايير تنظيمية احترافية.

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