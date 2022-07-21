الطب البيطري كشف السبب .. قط ينتقم من سكان حي مصري بعد أن "داسوا على ذيله" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال مدير عام الطب البيطري في محافظة بني سويف المصرية إن قطة تعرضت لدهس ذيلها، أصيبت بحالة هياج وزادت شراستها، ما جعلها تقوم بخرمشة وعضّ كل من يحاول ملاطفتها، بمن في ذلك السكان الذين اعتادوا إطعامها، حتى انتهى الأمر بقيام أحد أصحاب المحلات (مكوجي) بقتلها والتخلص منها.

وكان القط المذكور قد حوّل حياة سكان حي الرمد في المحافظة إلى رعب حقيقي بعد أن هاجم المارة بشكل مفاجئ بشوارع الحي، مما أدى إلى حدوث إصابات بينهم، ونشر حالة من القلق والذعر بين الأهالي.

وقال أصحاب الحي إن القط هاجم بعض القطط الأخرى والكلاب، قبل أن يتم قتله، فيما أعلنت مديرية الطب البيطري بالمحافظة عن شن حملات للتخلص من الحيوانات الضالة بذات المنطقة. وفقاً لصحيفة "الوطن" المصرية.

وقال أحد أهالي حي الرمد، إنه أثناء عودته إلى المنزل عقب شرائه بعض الطلبات المنزلية، فوجئ بقط يتشبث بقدميه بقوة حتى أسقطه على الأرض، موضحًا أنه أصيب بكسر بالأسنان إثر سقوطه على الأرض وتمكن القط من عقره في قدمه.

وأضاف: «عضني في رجلي بعد ما وقعت وأسناني اتكسرت ولم يتركني فتملكت منه وضربته وتمكنت من الفرار منه»، بينما قال «الحاج زايد»، أحد المصابين من عقر القط: «عقرني وتوجهت لمستشفى بني سويف التخصصي، وحصلت على المصل، وفوجئت أن ناس كتير من منطقتنا حصل معاها نفس الأمر بالضبط».

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