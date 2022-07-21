حسين الجسمي لجمهوره الأردني: "النشامى نلاقيها ونحييها"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

يترقب جمهور الفنان الإماراتي حسين الجسمي في الأردن حفله المقبل، والذي من المنتظر أن يقام يوم الجمعة التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

ونشر الفنان الجسمي تغريدة مساء أمس حول زيارته الأسبوع المقبل للمملكة الأردنية قائلا: “النشاما نلاقيها ونحييها.. الأردن في القلب”.

ونشر الموقع الخاص بحجز التذاكر للحفل تفاصيل ثمن التذكرة والتي تراوحت ما بين 55 و 225 دينارا حسب مكان الجلوس على المدرج.

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