بطل العالم للشطرنج يرفض مواجهة لاعب روسي: ليس لدي أي دافع !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعرب دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي عن أسفه لرفض بطل العالم للشطرنج النرويجي ماغنوس كارلسن مواجهة البطل الروسي يان نيبومنياشي.

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ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، عن بيسكوف قوله: "بالطبع نحن نتأسف! هذا لا يزين صورة كارلسن".

وأضاف: "في جميع الأحوال سنشجع يان، وننتظر تاج بطل العالم للشطرنج في روسيا".

وأعلن ماغنوس كارلسن امس الأربعاء، رفضه مواجهة الروسي يان نيبومنياشي، للدفاع عن لقب بطل العالم.

وبرر البطل النرويجي رفضه بأنه ليس لديه أي دافع للعب مباراة أخرى على لقب بطولة العالم.

وفاز نيبومنياشي ببطولة الأساتذة في مدريد، ليصبح المرشح الأول للعب مرة أخرى على لقب بطل العالم للشطرنج، ومواجهة كارلسن من جديد.

وكان ماغنوس كارلسن (31 عاما) قد فاز على نيبومنياشي عام 2021، ودافع عن لقب بطل العالم للمرة الرابعة في تاريخه، منذ انتزاعه من البطل الهندي فيسواناثان أناند في عام 2013.

ومن المقرر أن يواجه نيبومنياشي البطل الصيني دينغ لي رن "Ding Liren"، الذي احتل المركز الثاني في بطولة المرشحين، على لقب بطل العالم، بعد رفض ماغنوس كارلسن.

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