تخلف عن موعدهما الغرامي فقاضته مطالبة بتعويض قدره 10 آلاف دولار

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توجهت الشابة كاشونتي شورت التي تعيش في ميشيغان إلى المحكمة المحلية في عام 2020 وذلك لرفع دعوى ضد شاب تخلف عن ملاقاتها في موعدهما الغرامي الأول مما ترك لها ندوبا كما قالت في ملف الدعوى.

وتخلف ريتشارد جوردان في العام 2020 عن ملاقاة شورت لأسباب لم يتم ذكرها، مما دعا المرأة لمقاضاته.

ووفقاً لموقع "اندي ١٠٠"، زعمت شورت إن جوردان لم يحضر إلى موعدهما، وتخلف حينها عن عيد ميلاد والدتها، التي توفيت لتوها.

وقرر جوردان أنه لم يرغب أبدًا في رؤيتها مرة أخرى، لكنها اعتبرت أن ذلك غير مقبول

وأنه إساءة متعمدة من قبله آذتها عاطفياً.

بدوره وخلال جلسة المحاكمة التي عقدت مؤخراً، قال جوردان "إنه يعتقد أن القضية مضيعة لوقت القاضي، وأضاف موجها حديثه لقاضي المحكمة "لأكون صادقًا معك سيدي، اعتقدت أن هذه (الدعوى) كان سيتم رميها بعيداً. كان لدينا موعد، موعد واحد، ولا شيء آخر بعد ذلك، والآن أنا تتم مقاضاتي لدفع مبلغ 10.000 دولار. بصراحة أعتقد أن هذا مضيعة لوقتكم سيدي".

من جهتها، دخلت شورت في جدل مع القاضي حول طبيعة القضية، وذلك قبل أن يأمر الأخير بنقل القضية إلى محكمة دائرة أخرى، بسبب طبيعتها الشخصية والعاطفية.

ولدى المرأة صاحبة الدعوة الآن 56 يوماً لدفع تكاليف النقل وإلا سيتم رفض القضية.

وتهدف شورت من بين ما تهدف إليه إلى "تعليم الرجال درساً" في عدم التخلف عن مواعيدهم العاطفية.

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