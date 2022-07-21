جائزة لوميير المرموقة تذهب إلى تيم بورتون

المصدر: ليون - أ.ف.ب

كشف منظمو مهرجان لوميير السينمائي الدولي، أمس، أن المخرج وكاتب السيناريو والمنتج الأميركي تيم بورتون (63 عاماً) سيحصل على جائزة لوميير المرموقة في الدورة الـ14 من المهرجان الذي سينظم بين 15 و23 أكتوبر المقبل في ليون الفرنسية.

وتحتفي جائزة لوميير التي أطلقت في عام 2009 بشخصية سينمائية تقديراً لمجمل أعمالها وللعلاقة التي تربطها بتاريخ السينما.

وأصبحت الجائزة الممنوحة في ليون، مسقط رأس السينمائي لوميير، على مرّ السنين واحدة من أكثر الجوائز المرموقة في نظر أوساط العاملين في المهنة والصحافة الدولية. وأوضحت إدارة المهرجان أن بورتون «صاحب رؤية، ومصمم وفنان قدم للسينما العالمية عالماً ذا تماسك نادر وتأثير جمالي لم يسبق له مثيل في الثقافة الشعبية».

وظهرت بعدسة بورتون مجموعة كبيرة من الممثلين، من بينهم مايكل كيتون، وجوني ديب الذي شارك في ثمانية من أفلامه، وهيلينا بونهام كارتر شريكة حياته السابقة وأم ولديه. وأسهم تعاونه مع المؤلف الموسيقي داني إلفمان الذي ألف له بعض أجمل موضوعات السينما المعاصرة، في صياغة أسطورة تيم بورتون. وسيتسلم بورتون الجائزة في 21 أكتوبر المقبل.

وسبق أن مُنحت الجائزة بشكل خاص لجين فوندا، وونغ كار واي، وكاترين دونوف، وآخرين.

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