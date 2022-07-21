7 جامعات في ألمانيا تدرّس العلاج بالموسيقى

المصدر: برلين - د.ب.أ

يستخدم العلاج بالموسيقى، وهو نظام علمي يتم توجيهه بالممارسة ليعزّز الآمال في التعافي النفسي والبدني، في العلاج النفسي للأطفال والمراهقين، أو في طرق تدريس الأساليب العلاجية، أو عند التعامل مع مرضى الخرف. وتوجد سبع جامعات تدرّس العلاج بالموسيقى في أنحاء ألمانيا، وفقاً لبيانات الجمعية الألمانية للعلاج بالموسيقى.

وأوضح الطبيب النفسي غيرهارد توشي، أن الطريقة التي يعمل بها تتمثل في أن يستلقي المريض على أريكة تصدر نغمات صوتية، ويمتص الجسم الأنغام الموسيقية مباشرة، عن طريق الذبذبات والاهتزاز. وأضاف توشي، الذي عمل في العلاج بالأصوات لـ30 عاماً: «الاهتزاز يؤدي إلى الاستمتاع بتجربة سعيدة حقاً، الأصوات أحادية الوتر لها تأثير منسجم بشكل واضح، ويمكن أن تؤدي إلى تحسين الإحساس الأساسي للحياة».

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