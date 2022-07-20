القاضي المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال يعترف بالجريمة و"شريكه" ينكر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الجيزة، في مصر، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين أيمن حجاج، وحسين الغرابلي، المحبوسين احتياطيا في قضية اتهامهما بارتكاب جريمة قتل المذيعة شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار إلى جلسة 13 أغسطس المقبل.

وأمام المحكمة، اعترف المتهم الأول (أيمن) بقتل زوجته الإعلامية، لكنه نفى تعمده قتلها، فيما نفى المتهم الثاني الاشتراك في القتل، وفقا لمراسل الحرة في القاهرة.

وبدأ ممثل النيابة العامة، تلاوة أمر الإحالة، وسرد خلالها تفاصيل ارتكاب المتهمين لجريمة قتل المجني عليها وتشويه وجهها من أجل إخفاء معالم الجثة، وفقا لموقع "اليوم السابع".

وكانت محكمة استئناف القاهرة قد حدد جلسة، الأربعاء، لبدء محاكمة المتهمين.

وعزا القاضي أيمن حجاج، إقدامه على قتل زوجته، إلى تهديدها إياه بنشر صور لعلاقتهما الزوجية، صورتها دون علمه وفضح أمر زواجهما بين أقرانه بالعمل، وطلبها منه مبلغ ثلاثة ملايين جنيه لتقبل أن يطلقها دون أن تسيء لمستقبله وسمعته، بحسب ما أفادت صحيفتا "الشروق" و"مصراوي"، نقلا عن تحقيقات النيابة العامة.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، تضمنت مذكرة نيابة الاستئناف، بالقضية، أن المتهم الأول، وهو القاضي أيمن حجاج، تزوج من شيماء، عرفيا بتاريخ الرابع من ديسمبر 2016، كما ثبت بوثيقة عقد الزواج الموثقة زواج المتهم من المجني عليها رسميًا بتاريخ 24 فبراير 2019 حتى وفاتها.

وكشفت التحقيقات عن اتفاق القاضي أيمن حجاج مع صديقه وشريكه في الجريمة، حسين الغرابلي، على كلمة سر بينهما لبدء تنفيذ جريمة القتل داخل مزرعة بالبدرشين (جنوب القاهرة) التي استدرجا إليها المجني عليها، وهي: "إعمل كوباية شاي".

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