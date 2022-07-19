كشف ملابسات فيديو محاولة اختطاف طفلة بالجيزة

المصدر: القاهرة - متابعات

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطع فيديو تضمن زعم بعض الأشخاص بقيام إحدى السيدات بمحاولة خطف طفلة بالجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص بقيام ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة بمحاولة سرقة مبلغ مالي من نجلته البالغة من العمر 10 سنوات حال شرائها بعض المستلزمات من أحد المحال,

وأضاف البيان أنه بمواجهة المشكو في حقها أقرت بارتكاب الواقعة لكونها من متعاطي المواد المخدرة، ومحاولتها سرقة الطفلة المشار إليها عقب مشاهدة المبلغ المالي بيدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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