ألمانيا تسجل أكثر من 2000 إصابة بجدري القرود

المصدر: برلين - د ب أ

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، أنه تم حتى الآن تسجيل أكثر من ألفي إصابة مؤكدة بجدري القرود في ألمانيا.

وأحصى المعهد 2033 حالة إصابة بجدري القرود في جميع الولايات الألمانية ( 16 ولاية) حتى اليوم. وأشار المعهد إلى أن جميع المصابين من الرجال، باستثناء امرأتين.

وجاء في بيان للمعهد: "انتقال العدوى يحدث في المقام الأول في سياق الأنشطة الجنسية"، موضحا أنه من ناحية المبدأ يمكن لأي شخص خالط جسديا شخصا مصابا أن تنتقل إليه العدوى.

وأشار إلى أن تقييمه "للخطر على الصحة العامة للسكان في ألمانيا بأنه منخفض".

يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود في ألمانيا قبل حوالي 6 أسابيع.

ويعتبر جدري القرود من الأمراض الأقل خطورة مقارنة بالجدري الذي تم القضاء عليه منذ عام 1980. وينتقل الفيروس من شخص لآخر عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق.

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