فيديو رائع لشمبانزي يشارك تفاحته مع سلحفاة يحصد 8 ملايين خلال ساعات

المصدر: إعداد: سمير سعيد

انتشر مقطع فيديو رائع لشمبانزي يتشارك حبة من فاكهة التفاح مع سلحفاة.

في الفيديو، شوهد شمبانزي يأكل ويشارك التفاحة مع صديقته السلحفاة.

ويبدو أن الاثنين يقضيان أوقاتاً جميلة من الصداقة وهما يستمتعان بوقتهما.

وقام أحد الحسابات على موقع تويتر بمشاركة الفيديو تحت عنوت ""المشاركة تعني الاهتمام"، حيث حصد 8 ملايين خلال ساعات فقط.

ومن المعروف أن الشمبانزي لديه عادة مشاركة الطعام مع أقرب أصدقائه.

لا شيء يقهر التوتر إلا مشاهدة مقاطع فيديو الحيوانات. وهذا هو السبب في أن مقاطع الفيديو الخاصة بالحيوانات هي أكثر مقاطع الفيديو مشاهدة وإعجاباً على الإنترنت لأنها تضيء يومنا وتملأنا بالفرح والإيجابية.

لقد أثبت الباحثون أن مقاطع الفيديو اللطيفة والمضحكة للحيوانات أو الطيور تقلل من مستويات التوتر وتجعل الناس هادئين، كما أنها مفيدة للصحة العقلية أيضًا.

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