حسن شاكوش يُعلّق على "حاجة مستخبية": مش زي ما أنا كنت بعتقد !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اعتذر مطرب المهرجانات المصري، حسن شاكوش، من الملحن مدين، والفنان محمد حماقي ولموزعي أغنية "حاجة مستخبية"، بعد أزمته الأخيرة معهم.

ويأتي ذلك بعد أن أثار حسن شاكوش ضجة كبيرة إثر تصريحاته التلفزيونية الأخيرة، عن أغنية حاجة مستخبية، حيث قال إن الأغنية ليست ملكا لحماقي ومدين، وإن لحنها أجنبي وصناعها سرقوا اللحن، وهو ما عرضه لموجة كبيرة من الانتقادات.

وعلى حسابه في "فيسبوك"، قال شاكوش: "مساء الخير.. مساء الخير..أنا طالع عشان أعتذر وأتأسف لأخويا و صديقي الملحن العبقري مدين..أنا كنت فاهم غلط واتضحلي الحقيقة إن لحن أغنية حاجة مستخبية اللي من إبداعه فعلا مش زي منا كنت معتقد".

وأضاف: "عشان كده كان لازم اطلع وادي الحقوق لاصحابها وأعتذر عن اللي صدر مني .. شكرا ليكم وأتمني محدش يزعل مني سواء الأستاذ محمد عاطف الشاعر الكبير أو الموزع الكبير أحمد إبراهيم أو الفنان الكبير محمد حماقي..أشوفكم علي خير".

وكان الموسيقي المصري مدين، ملحن أغنية حاجة مستخبية، قد أكد أنه سوف يقاضي حسن شاكوش، بسبب تصريحاته المسيئة لصناع أغنية حاجة مستخبية، واتهامه لهم بأنهم سرقوا الأغنية من لحن تركي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news