ماسك يسخر من «ناسا» بصورة لرخام المطبخ ! ... (شاهد الصورة)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أحدث الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا الملياردير الامريكي ​إيلون ماسك​ ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن سخر من ​وكالة ناسا​ ومن الصور التي التقطها تيلسكوب "جيمس ويب" للفضاء الخارجي.

وفي التفاصيل نشر ايلون ماسك على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي صورة لقطعة رخام من مطبخ تشبه الصورة التي التقطها "جيمس ويب" وعلق عليها:"محاولة جيدة ناسا".

يذكر أن «ناسا» كانت قد نشرت صوراً هي الأولى من نوعها لأعماق الكون، وفي بث مباشر دام نحو ساعة، عرضت «ناسا» 4 صور جديدة، ويتعلق الأمر بصور عالية الدقة لمجرات وسديم وكوكب خارج المجموعة الشمسية.

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