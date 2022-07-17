جبنة "فيتا" تتسبَّب بنزاع بين دولتين يصل إلى القضاء الأوروبي !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

خسرت الدنمارك، يوم الخميس، قضية أمام محكمة العدل الأوروبية تتمحور حول تصدير مزارعيها الجبنة خارج الاتحاد الأوروبي تحت تسمية "فيتا"، وهو تصنيف محمي لصالح اليونان التي تمثل بلد المنشأ لهذا النوع من الأجبان.

و"فيتا" هي تسمية محمية داخل الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2002، وقد خسرت الدنمارك وألمانيا طعنا تقدمتا به في هذا الشأن سنة 2005.

إلا أن الدنمارك استمرت في السماح لمنتجيها بإدراج منتجاتهم تحت تسمية "فيتا" عند تصديرها خارج الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلدا.

ودفعت ممارسة الدنمارك المفوضية الأوروبية، وهي السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، إلى الاحتكام لمحكمة العدل الأوروبية، بدعم من اليونان.

وقالت المحكمة في قرارها "بعد الفشل في منع استخدام تسمية (فيتا) للأجبان المعدة للتصدير إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، أخفقت الدنمارك في الوفاء بالتزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي

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