شاهد.. طائرة تسقط عموديا.. ونجاة الطيار بحيلة لا تخطر ببال

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في بلجيكا مقطع فيديو رصد لحظات سقوط طائرة صغيرة بشكل رأسي في إحدى المدن، حيث تمكن الطيار من الخروج منها حيا ومصابا بجروح طفيفة.

وبحسب الإعلام المحلي، سمع شهود عيان صوت انفجار فنظروا إلى السماء، حيث شاهدوا طائرة تهبط بشكل عمودي نحو الأرض.

وفوجئوا بمظلة مثبتة في خلف الطائرة ساعدت على تحفيف وتيرة سرعة سقوطها ، في شارع بمدينة بروج، شمال غربي بلجيكا، عصر الجمعة.

والمفاجأة الأكبر عندما خرج الطيار من من الطائرة المدمرة على الأرض، وهو يترنح ليتبين لاحقا أنه كان مصابا بجروح وصفت بالطفيفة حسب "العربية.نت".

وقال مسؤولون إن الطيار الذي لم يكشف اسمه، يحمل خبرة واسعة في مجال الطيران.

وأضافوا أن سبب نجاة الطيار يعود بشكل شبه أكيد إلى نظام الطائرة الذي يطلق مظلة تخفف من حدة سرعة السقوط، بما يقلل من جروح الأشخاص لدى الاصطدام.

رصد شريط فيديو لحظات سقوط طائرة صغيرة بشكل رأسي في مدينة بلجيكية، لكن الطيران تمكن من الخروج من حطامها مصابا بجروح طفيفة. pic.twitter.com/tzLQUj3D1b — مصدر (@MSDAR_NEWS) July 16, 2022

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