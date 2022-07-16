وفاة جدَّة #قاتل_نيرة_أشرف حزناً على حفيدها المحكوم بالإعدام

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن أمس في القاهرة عن وفاة جدة المتهم بقتل الطالبة المصرية نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، بعد أن كانت تعاني من السكر والضغط، حيث تدهورت حالتها الصحية أكثر بعد الحكم على حفيدها بالإعدام.

وأوضح محمد عمارة، خال المتهم محمد عادل، أنّ والدته لفظت أنفاسها الأخيرة، وشيّع الجثمان بعد صلاة الجنازة عليها في أحد مساجد القرية، إلى مثواها بمقابر الأسرة، مشيرا إلى أنّها كانت تعاني من أمراضٍ مزمنة، وتدهورت حالتها الصحية في الآونة الأخيرة. حزناً على حفيدها، وفقاً لصحيفة "الوطن" المصرية.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قضت بإعدام المتهم محمد عادل، الطالب في كلية آداب جامعة المنصورة، شنقاً، في قضية قتل زميلته نيرة أشرف، يوم 20 يونيو الماضي، أمام إحدى بوابات جامعة المنصورة.

من جهتها، قررت أسرة نيرة تلقي واجب العزاء في ابنتهم عقب الحكم على المتهم بالإعدام، والذي أقيم في قاعة للمناسبات بمدينة المحلة الكبرى.

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