شاهد.. رجل يتبادل إطلاق النار مع مسلحين حاولا سرقته نهارا في فلادلفيا
نجح رجل أميركي في التصدي لمهاجمين مٌسلحين ، حاولا سرقته في وضح النهار بأحد شوارع منطقة فيلادلفيا الأميركية ، الأثنين الماضي .
ونشرت صحيفة الديلي ميل ، مقطع فيديو يوثق لحظة تعرض رجل يبلغ من العمر 46 عاما لهجوم من قبل مهاجم خرج من سيارة وحاول سرقته بإخراج متعلقاته منه .
وأظهر الفيديو أن الضحية قام بتثبيت مهاجمه على الأرض ، وأخذ بندقيته بعيدًا قبل أن يتمكن المهاجم من التصويب.
وأبان الفيديو ، خروج لص ثان من السيارة لمساعدة شريكه ، ثم انخرطت الضحية واللص الثاني في تبادل لإطلاق النار ، حيث تعرض الضحية للإصابة بكاحله ، وفر اللصان قبل ضبطهما .
وأعلنت شرطة فلادلفيا ، أنه تم نقل الضحية إلى مستشفى جيفرسون توريسديل وأدرجت في حالة مستقرة ، فيما جاري ضبط المهاجمان .
July 15, 2022
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