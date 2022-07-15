كويتي يشتري هاتفا جديدا وعند فتحه كانت المفاجأة الصادمة !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تفاجأ مواطن كويتي اشترى هاتفا جديدا من أحد المواقع الإلكترونية، برسالة اعتذار غريبة وضعت داخل علبة الهاتف بدلًا من الجهاز الذي كان من المفترض أن يصل إليه عقب دفع ثمنه.

وتداولت حسابات إخبارية كويتية تفاصيل الحادثة على نطاق واسع، مشيرة إلى أن مواطنا تعرض لعملية نصب عقب أن قرر شراء هاتف هدية لزوجته، ليتفاجأ عقب استلامه العلبة بعدم وجود الجهاز بداخلها والعثور على ورقة مدون عليها رسالة اعتذار من سيدة.

وحسب موقع "خبرني" بدأت الحادثة عقب أن قرر المواطن الكويتي شراء هاتف خلوي لزوجته من موقع السوق المفتوح، بقيمة 400 دينار (1300 دولار)، واستلمه من امرأة في منطقة السالمية في محافظة حولي، بعد أن سلمها ثمّن الجهاز.

وكشف اللواء المتقاعد حمد السريع عن تفاصيل الحادثة، وقال إن المواطن الكويتي تعرض لعملية نصب، حيث إنه وبعد استلامه الجهاز قرر عدم فتحه على الفور كونه كان يريد أن يقدمه هدية لزوجته، وعند وصوله إلى البيت وفتح العلبة لم يعثر على الهاتف، ووجد رسالة من السيدة تتضمن اعتذارا لأخذها المبلغ المالي لحاجتها له، وفق تعبيرها.

وأشار اللواء السريع بأن المواطن الكويتي تواصل مع ذات الرقم الذي طلب منه الهاتف، ليتبين أنه تم إغلاقه عقب النصب عليه.

وتفاعل النشطاء مع الحادثة، واستنكروا ما تعرض له المواطن الكويتي من عملية نصب، فيما وجه البعض أصابع اللوم إلى المواطن ذاته، معتبرين أن اللجوء للمواقع غير الموثوقة للقيام بعملية الشراء جعله عرضة لعملية النصب، لافتين إلى أنه كان من الأفضل الشراء مباشرة من السوق أو مواقع موثوقة.

ونوه البعض بأن المشكلة ليست في الموقع، إنما في المواطن ذاته؛ حيث إنه كان من المفترض التأكد من الجهاز حين استلامه.

وتتصدر جرائم النصب والكشف عنها من قبل السلطات الكويتية الصحف المحلية بين الحين والآخر، وتبذل السلطات الأمنية الكويتية جهودًا مكثفة لمتابعة كل البلاغات وضبط المتهمين بمختلف القضايا وإحالتهم إلى التحقيق والمحاكمة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من تثبت إدانته.

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