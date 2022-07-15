«وجهات دبي».. دليل رابع للمدينة الأفضل في العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ضمن حملتها للموسم الصيفي، تواصل مبادرة «#وجهات_دبي» جهودها الرامية إلى التعريف بالقدرات والمميزات التي تجعل من دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والزيارة، حيث تركز الحملة خلال هذا الموسم على وجهات تقدم خدمات نوعية تتناسب مع فصل الصيف، وتمثل عناصر جذب للأسر والعائلات التي قررت قضاء عطلة الصيف في دبي للاستمتاع بما توفره من مرافق وخدمات سياحية وترفيهية متنوعة.

وصدر عن «وجهات دبي» الدليل الإرشادي الرابع بين مجموعة الأدلة الرقمية الهادفة إلى توفير معلومات حول الوجهات التي يمكن للعائلات زيارتها خلال عطلة الصيف، حيث يركز الدليل في نسخته الرقمية التفاعلية على «الهوايات» التي تتوزع ما بين الفنية والإبداعية والرياضية، والتي تستهوي الصغار والكبار على حد سواء.

وقالت مدير «براند دبي»، شيماء السويدي، إن الأدلة الإرشادية توفر معلومات وافية حول مجموعة كبيرة من الوجهات الرئيسة في دبي خلال الصيف، والتي تقدم خدمات متنوعة وعالمية المستوى، تأكيداً على كون دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والزيارة، بما تهيئه من خيارات ترفيهية وتثقيفية وتجارب حياة غنية تناسب جميع الأعمار.

وكانت الحملة الصيفية لـ«#وجهات_دبي» قد بدأت مطلع شهر يوليو الجاري تزامناً مع بدء موسم العطلات الصيفية وانتهاء العام الدراسي، وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، فيما تستمر المبادرة في تقديم معلومات مفيدة حول وجهات دبي الأساسية التي تمنحها تفردها كقِبلَة مفضلة للزيارة في مختلف الأوقات على مدار العام.

وسلّطت الأدلة الثلاثة السابقة الصادرة ضمن الحملة الصيفية لـ«#وجهات_دبي» منذ انطلاقها مطلع يوليو الجاري، الضوء على الوجهات الترفيهية ومناطق الجذب المخصصة للأطفال والعائلات لاسيما المغطاة منها، كذلك مخيمات دبي الصيفية للأطفال التي يصل عددها إلى ما يقرب من 40 مخيماً، إضافة إلى الفنادق التي تتوافر فيها أحواض السباحة وأخرى تقدم فعاليات وأنشطة مخصصة للأطفال، والوجهات المائية المنتشرة على امتداد دبي.

ويمكن الحصول على الأدلة الإرشادية التفاعلية لـ«#وجهات_دبي» الصادرة باللغتين العربية والإنجليزية عبر موقع «براند دبي» على شبكة الإنترنت /https://branddubai.ae/ وحساب «براند دبي» على «إنستغرام» @BrandDubai

يُذكر أن مبادرة «#وجهات_دبي» تضم مجموعة من الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، منها: دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، ومجلس دبي الرياضي، ونادي دبي للسيدات، كما يشارك في الحملة «إعمار»، ودبي القابضة، ونخيل العقارية، ومؤسسة ماجد الفطيم، ومجموعة ميريكس للاستثمار.

الأدلة السابقة ركزت على مناطق الجذب المخصصة للأطفال والعائلات.

الحملة تركز هذا الموسم على وجهات تقدم خدمات نوعية تتناسب مع فصل الصيف.

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