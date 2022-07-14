رئيس الوزراء الإيطالي يعلن استقالته

المصدر: روما - الإمارات اليوم

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الخميس، استقالته من منصبه، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال دراغي، في بيان لمجلس الوزراء، "أريد أن أعلن الليلة أن استقالتي بيد رئيس الجمهورية"، لافتا إلى أن "التصويت في البرلمان اليوم حدث مهم للغاية من وجهة نظر سياسية".

وتغيب نواب حركة الخمس نجوم عن مجلس الشيوخ الإيطالي عند الدعوة إلى التصويت لمنح الثقة للحكومة لتمرير مرسوم المساعدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news