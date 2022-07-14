ضلا الطريق في صحراء حائل.. الأب يبتعد عن ابنه حتى لا يراه وهو يحتضر (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

روى المتطوع السعودي ضمن فريق الإنقاذ مبارك النماصي، قصة العثور على سعودي وابنه بعد أن فقدا في صحراء قرب منطقة حائل، واصفا شعورهما بعد فقدانهما الأمل في النجاة.

وقال النماصي في مداخلة بقناة "الإخبارية"، إن أحد البدو في المنطقة تحدث عن مشاهدته لسيارة في الصحراء لكنه لم يكن متأكدا تماما من بداخلها، لافتا إلى أن الأهالي كانوا يتحدثون في ذات الوقت عن اختفاء أحد الأشخاص .

وأشار إلى أنه ذهب إلى المكان بصحبة ابن البدوي واكتشف أن المواطن المفقود قد ترك "شماغ" على شجرة لكي يمكن التوصل إليه، مؤكدا أن آثار الأقدام كانت تقود إلى مكان تواجده.

وأضاف أن المواطن أخبره بأنه ضل الطريق في الصحراء هو وابنه وطلب من ابنه أن يبتعد عنه حتى لا يرى أيا منهما الآخر في حال حدوث أي خطر .

وتابع : المواطن الذي عثر عليه كان قد طلب من ابنه عدم مغادرة السيارة لأي حال من الأحوال وشرب كمية قليلة فقط من الماء الموجود ، ثم تركه وذهب للبحث عن أحد ينقذهما.

وواصل : عثرنا على الأب أولا وكان متعبا جدا ثم بعد ذلك عثرنا على الابن وحين شاهدنا شعر بأن الله أرسلنا لإنقاذه.

فيديو | قصة مفقودي الصحراء.. متطوع ضمن فريق الإنقاذ مبارك النماصي:

الأب يبتعد عن ابنه حتى لايراه وهو يحتضر#برنامج_اليوم pic.twitter.com/CBRmzdyPwG — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) July 14, 2022

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