شاهد.. كاميرا تنجو من الذوبان في حمم بركانية وتسجل ماحدث معها «فيديو»

المصدر: موقع الامارات اليوم

شارك إيريك ستورم أحد ناشطي المجموعات السياحية ما حدث معه في هوايي حين فقد جهاز تصويره الاحترافي في عام 2017 في مسرب للحمم البركانية النشطة وذلك على منصة «يوتيوب».

وسرد إيريك أنه ومجموعته السياحية المسماة «كيلاو إيكو غايدز»، من الحديقة الوطنية للبراكين في هاوايي كانوا يقومون بجولة سياحية في موقع بركاني نشط حين فقد كاميرا GoPro الخاصة به في شق كان يمتلئ ببطء بالحمم البركانية.

وبالطبع ودع إيريك الكاميرا في ذهنه، متنبأ بتحولها إلى خردة، فمن غير المتوقع أن تنجو قطعة تكنولوجية صغيرة وحساسة من حرارة الحمم البركانية المتدفقة والبالغة 1000 درجة مئوية. ولكنه وبعد وقت من توقف تدفق الحمم البركانية وتبريدها لتشكيل الصخور،عاد إيريك إلى الموقع محاولا استرداد ما تبقى من الكاميرا، وقال أنه لفعل ذلك استخدم «مطرقة الصخور الجيولوجية لسحبها من الحمم البركانية» معتقدا «أنها ستكون خسارة كاملة.»

وتفاجأ إيريك مفاجأة حياته حين اكتشف أن الكاميرا لم تنجو فحسب، بل تمكنت من تسجيل كل «مغامرتها»، وما زالت تعمل.

بعدها قام إريك بسحب بطاقة التخزين SD، والتي نجت بدورها أيضًا، شارك اللقطات المذهلة على منصة يوتيوب، والتي تظهر تسلل الحمم البركانية فائقة الحرارة بين كتل الحجارة والصخور، فيما الكاميرا القريبة جدا منها تسجل لحظة بلحظة. بحسب موقع «إندي 100»

وتعرضت الكاميرا لبعض الضرر لكنها لا زالت تعمل وفقا لكلام إيريك: «الكاميرا ما زالت تعمل على الرغم من أنها ليست جيدة كما كانت تفعل من قبل. لقد نجت وهذا من المدهش حقًا!»

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