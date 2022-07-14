353 أملاً تصبح حقيقة.. حصاد «تحقيق أمنية» في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نجحت مؤسسة «تحقيق أمنية» في تحقيق 353 حلماً داخل الدولة وخارجها، لأطفال مُصابين بأمراض خطرة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 285 أمنية عن الفترة ذاتها من عام 2021، بزيادة 19%.

وثمّنت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لـ«تحقيق أمنية»، جهود فريق عمل المؤسسة خلال الأشهر الماضية، وتمكّنهم من تحقيق 353 أمنية للأطفال المرضى، على الرغم من أزمة جائحة «كورونا».

وأشارت إلى أن المؤسسة تمكّنت، وحتى نهاية يونيو الماضي، من إنجاز نحو 55% من مجمل أمنيات 2022، إذ تمّ تحقيق 169 أمنية داخل دولة الإمارات، و108 أمنيات في المملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى 76 أمنية في جمهورية مصر العربية، لافتة إلى أن الذين تحققت أمنياتهم ينتمون لـ26 جنسية مُختلفة، وهم أطفال يُعانون 66 نوعاً من الأمراض الخطرة المُزمنة التي تُهدّد حياتهم.

وقالت الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان: «نفتخر بأن المؤسسة تمكّنت هذا العام أيضاً من تحقيق أمنيات في مصر، إذ كانت مؤسسة تحقيق أمنية العالمية تسعى للوصول إلى القارة الإفريقية، واليوم نحن سعداء بأن (تحقيق أمنية) في الإمارات حقّقت ذلك بالتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في محافظة أسوان، ومستشفى الأطفال الجامعي التخصّصي - أبوالريش في مصر».

ولفتت إلى أن فريق عمل المؤسسة تمكّن من زرع القوة والأمل والتفاؤل في قلوب الأطفال المُصابين بأمراض تُهدّد حياتهم وأسرهم، خاصة بعد فترة العزل التي طالت الجميع جراء انتشار «كوفيد-19»، من خلال تحقيق أمنياتهم.

وتابعت: «نتطلّع في النصف الثاني إلى مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا النبيلة، ورسم المزيد من ابتسامات السعادة والأمل على وجوه الأطفال المرضى».

شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان:

«فريق عمل المؤسسة زرع القوة والأمل والتفاؤل في قلوب الأطفال المُصابين بأمراض تُهدّد حياتهم وأسرهم، خاصة بعد فترة العزل التي طالت الجميع».

ألعاب وسفر ولقاء كريستيانو

حققت مؤسسة تحقيق أمنية مجموعة أحلام خلال النصف الأول من العام الجاري، منها: الحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية، ألعاب الحديقة، غرف نوم، حيوانات أليفة، سينما للحديقة، كراسي مُتحركة، إضافة إلى تحقيق بعض الأمنيات في السفر برحلات ترفيهية داخل الإمارات وخارجها، وتحقيق أمنية أحد الأطفال في مقابلة بطل كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو.

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أمنية داخل دولة الإمارات، حققتها المؤسسة في ستة أشهر.

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