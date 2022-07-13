روبوت دودة لنتظيف وصيانة الصرف الصحي في المباني «فيديو»

المصدر: موقع الامارات اليوم

كشف تشركة GE Research عن دودة أنابيب الكترونية، ستلعب دورا كبيرا في العناية وتنظيف وصيانة البنية التحتية والصرف الصحي في المباني.

ووفقا للمقال المنشور في موقع Fast company فإن الدودة هي روبوت طويل ولين الجسم يمكنه تنظيف الأنابيب وحتى إصلاحها دون تدخل بشري دائم.



واعتمد المهندسون في اختراعه وتصميمه على حركة ديدان الأرض ونظم الملاحة في الظلام لدى الكائنات الصغيرة كالصراصير لتصنيع الدودة الالكترونية كجهاز مرن ومستقل.

واستخدم المهندسون ضغط الهواء أو الزيت لتوسيع وتقليص العضلات الاصطناعية لتوليد الحركة، لدى الدودة، كما تم زرع هوائيان مدعومان بخوارزمية لتوجيه الروبوت وتحديد أين تذهب (وحتى إنشاء خريطة حركة معينة).

وتعتمد الفكرة على ترك الدودة الالكترونية في الأنابيب زمنا طويلا لتقوم بالصيانات اللازمة، وذلك وفقا لما يقوله المهندس الميكانيكي ديباك تريفيدي في شركة GE Research «تضعه داخل أنبوبك ولن تضطر أبدًا إلى التفكير فيه مرة أخرى. لأن الروبوت يعيش هناك ويعتني بالأنابيب الخاصة بك دون أن تقلق بشأن ذلك»

ويتم استخدام النموذج التجريبي لحل المشكلات الرئيسية في البنية التحتية على مساحات واسعة، ولكن نظرًا لإمكانية تصغير حجم الروبوت، فقد يشق طريقه قريبًا إلى المنازل وفقا للمصدر ذاته.

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