سريلانكا تعلن حالة الطوارئ بعد فرار الرئيس وتعيين رئيس الوزراء رئيسا للبلاد بالإنابة

المصدر: متابعات - الإمارات

أعلنت سريلانكا حالة طوارئ عامة، اليوم الأربعاء، بعد ساعات على فرار الرئيس غوتابايا راجابكسا خارج البلاد، كما أصدر رئيس مجلس النواب بيانا تم الإعلان فيه عن تعيين رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسنغ رئيسا للبلاد بالانابة.

إلى ذلك قال المتحدث باسم رئيس الوزراء، دينوك كولومباج، لوكالة فرانس برس: "بما أن الرئيس غادر البلاد، أُعلنت حالة طوارئ للتعامل مع الوضع في البلاد".

في سياق متصل، أطلقت الشرطة السريلانكية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين المتجمعين أمام مكتب رئيس الوزراء.

وطالب المتظاهرون بتنحي رئيس الوزراء، رانيل ويكرمسينغ، بالتزامن مع استقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا، الذي فر إلى جزر المالديف.

ويذكر أن سريلانكا تشهد أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، حيث وجه الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا الأسبوع الماضي رسالة إلى الرئيس الروسي طلب فيها المساعدة في مشتريات النفط.

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