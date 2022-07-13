متحور جديد يظهر في الهند وعلماء الفيروسات يوصون بتدابير وقائية

المصدر: ترجمة:آمنة القحطاني

أعرب علماء الفيروسات عن مخاوفهم بشأن ظهور نوع آخر سريع الانتشار من" أوميكرون" ، والذي يكتسب انتشارًا سريعًا في الهند وقد وصل مؤخراَ إلى المملكة المتحدة.

وتم اكتشاف المتحور الملقب بـ "Centaurus لأول مرة في الهند في أوائل شهر مايو حيث ارتفعت الحالات منذ ذلك الحين بشكل حاد - وعلى ما يبدو أسرع من تلك الخاصة بمتحور BA.5 شديد القابلية للانتقال ، والذي يوجد أيضًا في الهند.



وتم اكتشافه أيضًا منذ ذلك الحين في حوالي 10 دول أخرى ، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا وكندا.



وصنف المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) المتحور الجديد على أنه " خاضع للمراقبة" في 7 يوليو ، مما يعني أن هناك بعض المؤشرات على أنه يمكن أن يكون أكثر قابلية للانتقال أو مرتبطًا بمرض أكثر خطورة ، ولكن الدليل ضعيف أو لم يتم بعد تقييم.



وتراقب منظمة الصحة العالمية (WHO) عن كثب المتحور الجديد ، على الرغم من أن كبيرة العلماء الدكتورة سمية سواميناثان قالت إنه لا توجد عينات كافية حتى الآن لتقييم مدى خطورتها.

من جانبه قال ، عالم الفيروسات في إمبريال كوليدج لندن ، الذي كان أول من حدد أوميكرون على أنه مصدر قلق محتمل في نوفمبر 2021 الدكتور توم بيكوك أنه حتى لو لم يتم اكتشافه في بلدان أخرى ، فإن نموه في الهند يشير إلى أنه من المحتمل أن يسبب مشكلة ما في الهند ، على الأقل.

تدابير وقائية

ووفقاً لما نشرته "ذا قارديان" فإنه بالإضافة إلى اللقاحات، يجب أن تشتمل الخطط طويلة المدى على تدابير حيادية متغيرة للوقاية من العدوى وإعادة العدوى. وذلك من بإنشاء بيئات مقاومة للعدوى من خلال تحسين التهوية أو الترشيح أو تعقيم الهواء الداخلي، وإعادة توفير اختبارات التدفق الجانبي بشكل معقول ، وفترات عزل مناسبة ومدعومة من شأنها أن تقلل فعليًا من الانتقال المستمر"

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