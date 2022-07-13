"تويتر" تقاضي إيلون ماسك لدفعه لإتمام صفقة شراء الشبكة الاجتماعية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

رفع موقع "تويتر" دعوى قضائية ضد الملياردير إيلون ماسك، لدفعه لإتمام صفقة شراء الشبكة الاجتماعية، وفقا لما كشفته وثائق تم تقديمها إلى محكمة في ولاية ديلاوير الأميركية.

وتقول الوثيقة: "بدأ موقع تويتر هذه الدعوى لمنع ماسك من مزيد من الانتهاك، وإجبار ماسك على الامتثال لالتزاماته القانونية، وفرض استكمال الاندماج بعد استيفاء عدة شروط لم تكن مستوفاة".

وكان ماسك قد أخطر "تويتر" سابقا بأنه سينسحب من صفقة شراء الشبكة الاجتماعية. ووفقا للوثيقة المسربة، يمارس ماسك حقه في "إنهاء اتفاقية الاندماج والانسحاب من الصفقة المتوخاة بموجبها". ووفقا لماسك، قللت الشبكة الاجتماعية من عدد الحسابات المزيفة والبريد العشوائي، قائلة إن عددها لا يتجاوز 5% من المستخدمين.

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