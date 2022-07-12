فيديو لمكتشف "الطرف الثالث" في قضية ذبح "فتاة المنصورة" يتحدث عن مفاجآت جديدة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أظهر مكتشف الشخص المجهول في فيديو واقعة ذبح فتاة المنصورة مفاجآت حول اكتشافه وجود شخص لحظة ذبح الفتاة بجانب والدة نيرة الفتاة المجني عليها في مجلس العزاء.

ووفقاً لموقع "القاهرة 24"، أوضح الشخص في فيديو، أنه لاحظ خلال متابعته للقضية وجود شخص في الفيديو لحظة قتل الفتاة في الشارع بجانب والدها خلال العزاء.

وأشار إلى أنه ربط الأحداث مما جعله يتوقع وجود طرف ثالث في القضية، مشيرا إلى أن شقيقة الطالبة تواصلت معه وكشفت له أسرار ولكنه ملتزم الصمت.

ونوّه بأن العديد من الأشخاص تواصلوا معه وطلبوا منه حذف المنشورات التي قام بوضعها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفضل التواصل مع المحامين ومدهم بهذه الصور والأدلة في القضية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر شريط فيديو جديدا من موقع حادث مقتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة.

وبحسب الفيديو، ظهر شخص يرتدي تي شيرت أصفر يسير بجوار محمد عادل، القاتل، خلال ملاحقته لنيرة أشرف قبل قتلها، وما أن بدأ الجاني تنفيذ جريمة قتل نيرة أشرف حتى أسرع الشخص المجهول مهرولا من موقع الحادث بعد أن مر الاثنان معًا عابرين الطريق بين السيارات بشكل سريع.

وتساءل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن هوية هذا الشخص وعلاقته بالقاتل وأسباب تواجده في موقع الحادث قبل تنفيذ القاتل لجريمته، كما أشاروا إلى ظهور هذا الشخص في عزاء نيرة أشرف، متسائلين ما هي أسباب ظهوره في عزاء نيرة أشرف وما علاقته بالقاتل والمجني عليها في ذات الوقت.

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