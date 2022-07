شاهد.. الاعتداء على بطلة أولمبية أميركية في الشارع والقبض على الجاني

تعرضت لاعبة كرة الطائرة الأميركية والبطلة الأولمبية، كيم غلاس، لهجوم وضرب بوحشية من قبل رجل مشرد في وسط مدينة لوس أنجلوس الأميركية.

وظهرت اللاعبة في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعين متورمة.

وقالت غلاس واصفة الحادثة: "كان يحمل شيئا في يده، وكان على الجانب الآخر من السيارة في الشارع، وكان ينظر إلي بنظرات كراهية. وعندما استدرت لأخبر صديقتي بأنني أعتقد أن هناك خطرا ما، وأنه سيضرب السيارة، وقبل أن أدرك الأمر، ضربني بأنبوب معدني كبير".

وأضافت غلاس الحائزة على فضية الكرة الطائرة مع المنتخب الأميركي في أولمبياد بكين عام 2008 إن الهجوم ترك كسرا في خدها، وورما حول عينها.

وطمأنت غلاس متابعيها إنها بخير وقالت في الفيديو: "يا رفاق، فقط ابقوا بأمان هناك ... لم أكن مستعدة لذلك وهناك الكثير من المصابين بأمراض عقلية في هذه الشوارع الآن".

ونجحت مجموعة من المارة في احتجاز المعتدي البالغ 51 عاما، لحين وصول الشرطة إلى المكان.

وألقت الشرطة القبض على المعتدي، وحجزته بتهمة الاعتداء بسلاح مميت.

Olympic Medalist Kim Glass reveals she was brutally beaten by a homeless man in LA.



