جريمة تهز جينين الفلسطينية.. قتل والده ودفنه بالاسمنت في ساحة المنزل

المصدر: موقع الامارت اليوم

في جريمة بشعة هزت مدينة جينين الفلسطينية، اقدم شاب عشريني على قتل والده ودفنه في حديقة المنزل وقام بصب كمية كبيرة من الاسمنت عليه في محاولة منه لاخفاء جريمته النكراء.



واستخرجت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني في جنين، فجر اليوم الثلاثاء، جثة الاب المقتول من تحت الاسمنت المسلح في ساحة منزله ببلدة عجة جنوب المدينة.

وقالت الشرطة التي لم تكشف حتى الأن دوافع الجريمة:«إن شابا أبلغنا أنه دفن جثة والده في ساحة منزله وصب الساحة بالإسمنت، والأجهزة الأمنية وصلت المكان وشرعت بالبحث عن الجثة».

وأوضحت لعدد من وسائل الاعلام المحلية أن طواقم الدفاع المدني بعد حفر وبحث لساعتين تمكنت من استخراج جثة المواطن من تحت الإسمنت المسلح في ساحة منزله، وقامت بتسليم الجثة إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

وأضافت «إن المواطن راضي راشد عمرية (46 عاما) قتل على يد ولده عامر (20 عاما)، ودفنه في ساحة منزله قبل 12 يوما».

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأب والابن، بالإضافة لمقطع فيديو لعمل طواقم الدفاع المدني، عقب الإعلان عن الحادثة التي احدثت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.

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