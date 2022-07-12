نهاية مأساوية لمغربي تدخل لفض شجار في إيطاليا

المصدر: موقع الامارات اليوم

لقي مهاجر مغربي مصرعه متأثرا بجروح بليغة بعد تلقيه طعنة من أحد متشاجريْن، في مزرعة تابعة لبلدة «روفيغو» الإيطالية.

وتدخل الضحية لفك شجار نشب بين شخصين، يشتغلان مزارعين في المنطقة المذكورة، قبل أن يتلقّى طعنة غائرة أدت إلى نزيف حاد؛ وهو ما عجل بوفاته، بحسب موقع «هيسبريس».

ولاذ الجاني بالفرار بعد ارتكابه الجريمة؛ فيما لفظ الضحية، البالغ من العمر 30 سنة، أنفاسه الأخيرة في المنزل الذي يقيم فيه بسبب عدم إسعافه في الوقت المناسب.

وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة أن الجاني مهاجر أيضا الإيطالية، ويجري البحث عنه لتوقيفه، حاليا، بعد أن فر إلى وجهة مجهولة.

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