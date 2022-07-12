أميركية تربح 500 ألف دولار بسبب خطأ مروري

المصدر: موقع الامارات اليوم

قالت امرأة من ميتشيغان إن خطأ مروريا تسبب بأن تقوم بانعطافة إلى شارع لاتريد الذهاب إليه أدى إلى فوزها بجائزة يانصيب بقيمة 500 ألف دولار علما أنها ظلت معتقدة أن ما ربحته كان 1000 دولار لمدة ثلاثة أشهر قبل أن تكتشف المفاجأة السعيدة.

وأخبرت امرأة من مقاطعة مسكيجون بالغة من العمر 61 عامًا مسؤولي اليانصيب في ميتشيغان في الولايات المتحدة أنها كانت تنوي الحصول على بعض تذاكر الياناصيب من متجرها المفضل، لكن خطأ في الانعطافة قادها إلى شارع آخر فاشترت البطاقة من مكان لم تعد الشراء منه.

وقالت المرأة: أشتري دائمًا التذاكر الخاصة بي من نفس المتجر وكنت أخطط للتوقف في طريقي إلى المنزل للحصول على تذكرة، لكنني اتخذت مسارًا خاطئًا عن طريق الخطأ واضطررت إلى السير في طريق مختلف إلى المنزل، لذلك توقفت عند محطة وقود في الطريق.

وأضافت: عندما عدت إلى المنزل، خدشت التذكرة واعتقدت أنني ربحت 1000 دولار. كنت سأستخدم المال في رحلة قادمة في غضون بضعة أشهر، لذلك قررت أن أضع التذكرة بعيدًا وصرفها عندما تقترب رحلتي، وكشفت المرأة أن ثلاثة أشهر مرت قبل أن تدرك أن تذكرتها كانت تساوي أكثر بكثير من ألف دولار.



«بعد ثلاثة أشهر عندها أخبرني موظف اليانصيب أن التذكرة فازت بـ 500 ألف دولار»، أوردت أنها لم تصدق ذلك في البداية ولم تتمكن من فهم كيف حصل ذلك. وستخصص الفائزة المحظوظة جائزتها لسداد أموال منزلها والادخار للتقاعد. بحسب موقع «24 leak».

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