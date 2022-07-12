" ناسا " تعرض أول صورة بالألوان الكاملة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي

المصدر: وام

عرضت وكالة الفضاء الأمريكية " ناسا " أمس أول صورة بالألوان الكاملة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي وهي صورة لعنقود من المجرات تعرض لمحة هي الأكثر تفصيلا على الإطلاق للكون في طوره الأول.

وقالت "ناسا" إن هذه الصورة هي أعمق وأوضح صورة بالأشعة تحت الحمراء للكون البعيد حتى الآن.

وأظهرت الصورة سلسلة مجرات عمرها 4.6 مليار عام يطلق عليها اسم /سماكس 0723/، والتي تعمل كتلتها المجمعة بمثابة "عدسة جاذبية"، تشوه الفضاء لتضخم بدرجة كبيرة الضوء القادم من مجرات بعيدة خلفها.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في حفل أقيم بالبيت الأبيض وعرضت خلاله باكورة حصاد التلسكوب الفضائي، إنّ هذه الصورة العلمية والملوّنة والتي التقطت بالأشعة تحت الحمراء هي الأولى من نوعها وتمثّل يوماً تاريخياً.

وقال بيل نيلسون رئيس ناسا إن واحدا على الأقل من المشاهد الضوئية الخافتة الأقدم التي تظهر في "خلفية" الصورة يعود إلى أكثر من 13 مليار سنة، مما يجعله أصغر بنحو 800 مليون سنة فقط من الانفجار الكبير، وهو الشرارة النظرية التي بدأت توسع الكون المعروف قبل نحو 13.8 مليار سنة.

ومن المقرّر أن تنشر ناسا بقية الصور الأولى بالألوان الكاملة للتلسكوب اليوم الثلاثاء.

يذكر أن تلسكوب جيمس ويب أُطلق في 25 ديسمبر على متن مركبة إطلاق آريان من ميناء كورو الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في جيانا الفرنسية.

و أخذ تطوير التلسكوب ويب حوالي 30 عاما وتكلف حوالي 10 مليارات دولار، وهو خليفة التلسكوب هابل، الذي كان قيد الاستخدام لأكثر من 30 عاما.

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