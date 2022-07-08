«وجهات دبي» تطلق الدليل الثالث.. بإطلالة مائية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت حملة «#وجهات_دبي» الدليل الإرشادي التفاعلي الثالث، ضمن حملتها للموسم الصيفي، والتي بدأتها مطلع الشهر الجاري، تزامناً مع بدء موسم العطلات الصيفية، وانتهاء العام الدراسي، وجاء الدليل متضمناً معلومات حول الوجهات والفنادق ذات الإطلالة المائية، وتلك التي تمتلك أحواضاً للسباحة وألعاباً مائية، والموزعة على عدد كبير من الفنادق والمنتجعات، وكذلك وجهات مائية ترفيهية متنوعة في مناطق مختلفة من دبي.

وتُعد الأدلة الإرشادية التي يصدرها «براند دبي» الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، مكوناً رئيساً من مكونات الحملة، الرامية إلى تسليط الضوء على الوجهات التي يمكن للأسر والعائلات إمضاء أوقات مميزة مع أطفالها، إذ تتواصل الحملة حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

وقالت مديرة براند دبي، شيماء السويدي، إن «الدليل الثالث يركز على الوجهات المائية، كونها من مناطق الجذب الأساسية للجمهور، سواء من سكان دبي أو من زوارها من داخل الدولة، ومن مختلف أنحاء العالم، خلال هذه الفترة من السنة، خاصة مع بدء العطلة المدرسية في الدولة، وكذلك كون تلك الوجهات من المناطق المفضلة للأسر والعائلات لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك».

ويشمل الدليل الرقمي معلومات حول فنادق تتوافر فيها أحواض للسباحة، وأخرى تقدم فعاليات وأنشطة مخصصة للأطفال، فضلاً عن تضمن الدليل لمعلومات حول الوجهات المائية التي تتوزع بين الحدائق المائية، والفعاليات والأنشطة المائية المتاحة في مواقع عدة في دبي، في حين تسمح الميزة التفاعلية للدليل الرقمي بتعريف المستخدم بمكان الفندق أو الوجهة المائية، وكذلك الاطلاع على صور المكان، وما يتوافر فيه من خدمات متنوعة.

وكان الدليل الأول لهذا الموسم، ضمن سلسلة أدلة «وجهات دبي» التفاعلية، قد ركز في محتواه على أهم الأماكن الترفيهية ومناطق الجذب المخصصة للأطفال والعائلات، والتي روعي في اختيارها أن تكون وجهات داخلية ومغطاة متضمنة أنشطة وفعاليات ومرافق عائلية، ومناطق للترفيه والألعاب، فيما سلّط الدليل الثاني الضوء على مخيمات دبي الصيفية للأطفال، والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 40 مخيماً، بهدف تحقيق أفضل استفادة من العطلة الصيفية، والاستمتاع بما توفره تلك المخيمات المتميزة من ألعاب ترفيهية وأنشطة متنوّعة للأطفال.

الحملة بالعربية والإنجليزية

يمكن الحصول على الأدلة الإرشادية التفاعلية لحملة «#وجهات_دبي»، الصادرة باللغتين العربية والإنجليزية، عبر موقع «براند دبي» على الإنترنت /https://branddubai.ae/ وحساب «براند دبي» على إنستغرام @BrandDubai

وتضم مبادرة «#وجهات_دبي» مجموعة من الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ومنها: دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، ومجلس دبي الرياضي، ونادي دبي للسيدات، كما يشارك في الحملة «إعمار»، ودبي القابضة، ونخيل العقارية، ومؤسسة ماجد الفطيم، ومجموعة ميريكس للاستثمار.

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