مغامرات غير تقليدية يمكن خوضها في العيد بأبوظبي

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، يبحث الجميع عن أنشطة وفعاليات ترفيهية لممارستها خلال العطلة، ويفضل البعض البحث عن وجهات سياحية تقدم أنشطة ومغامرات غير تقليدية. وهنا عدد من أبرز هذه التجارب التي يمكن خوضها في أبوظبي، وتتميز بأنها تناسب جميع الأعمار، وتسعى لإضفاء البهجة على كل أفراد الأسرة خلال المناسبة السعيدة.

الطيران والقفز الحر

يمكن لمحبي المغامرة تجربة الطيران والقفز الحر في أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم بعرض 10 أمتار (32 قدماً)، في كلايم أبوظبي، كما يمكنهم تسلق الجدار من خلال أربعة جدران ذات درجات صعوبة مختلفة؛ بما في ذلك أعلى جدار تسلق داخلي في العالم بارتفاع 43 متراً (140 قدماً).

الغوص بحثاً عن اللؤلؤ

تقدم ياس ووتروورلد أبوظبي للزوار فرصة خوض تجربة مستوحاة من الثقافة الإماراتية العريقة للغوص بحثاً عن اللؤلؤ، وهي تعد التجربة الأولى من نوعها في حدائق الألعاب المائية على صعيد العالم. كذلك توفر المدينة مجموعة من العروض والألعاب للكبار والصغار.

مع أسماك القرش

بقدم «ذا ناشيونال أكواريوم» بأبوظبي، حوض الأحياء المائية الأكبر في الشرق الأوسط، الذي يضم أكثر من 46 ألف كائن بحري و300 نوع مختلف، تجربة الغوص مع أسماك القرش والراي، كما يتيح للزوار التعرف إلى أكبر مجموعة متنوعة من الكائنات البحرية في المنطقة، حيث يوفر خيارات مخصصة للغواصين المعتمدين والهواة وجميع الزوار من عشاق المغامرة مع فريق مكون من 80 خبيراً في مختلف الاختصاصات من مختلف الدول، ويشمل خبراء الحياة البحرية ومشرفين ومعلمين مؤهلين ومهندسين متخصصين في الأحواض المائية العامة.

التصوير مع الخارقين

يمكن التقاط الصور مع باتمان وسوبرمان وفلاش والمرأة الخارقة وغيرهم من الأبطال الخارقين من خلال موسم «دي سي سوبر هيروز»، الذي يقدمه عالم وارنر براذرز أبوظبي خلال الفترة من الثاني من يوليو الجاري والرابع من سبتمبر المقبل، ليتمكن الزوار من لقاء شخصيات الـ«دي سي سوبر هيروز» الجدد وفريق الأبطال «جستس لييغ»، إلى جانب العديد من الألعاب الموزعة على ست مناطق ترفيهية مع أكثر من 35 من شخصيات «الأنيميشن» والـ«دي سي سوبر هيروز».

تيم لاب فينومينا

تجربة تستلهم المستقبل تقدمها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وشركة ميرال، لزوار الممشى للتعرف إلى المنصة الإبداعية الجديدة تيم لاب فينومينا أبوظبي التي تقدم مساحة ملهمة وملتقى للفنون والتكنولوجيا لتحفيز الفضول والخيال والإبداع لدى جميع زواره بما يؤهلهم للتعرف إلى منظور جديد للعالم من حولنا في أحدث تجربة جاذبة تُضاف إلى تجارب منطقة السعديات الثقافية، تحت شعار موطن الفضول اللامتناهي.

استوديو العيد وجولة الدرع

يتيح استوديو العيد في بيت محمد بن خليفة في العين بالتعاون بين دائرة الثقافة والسياحة وكرييتف سبيس، الفرصة للزوار ليتزينوا بأزياء تقليدية والتقاط صور مع عائلاتهم، كذلك تقوم المواقع الثقافية في العين بتقديم «شفايا العيد» وهي حلويات تقدم مجاناً.

ولمحبي الرياضة يمكنهم متابعة جولة الدرع والكأس لنادي العين الرياضي في مركز القطارة للفنون خلال 14 و15 يوليو الجاري، وفي متحف قصر العين يومي 16 و17 من الشهر نفسه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news