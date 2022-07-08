5 تجارب ملهمة يمكنكم الاستمتاع بها في قلب حي دبي للمستقبل خلال العيد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يشكل متحف المستقبل في قلب حي دبي للمستقبل وجهة مثالية للزوار لاختبار تجربة ملهمة مع حلول عيد الأضحى المبارك.

ولدى سكان دبي والدولة وزوارها الآن فرصة مثالية لاستكشاف واحد من أحدث معالم دبي وأكثرها فرادة وتميّزاً بتصميمه الأيقوني ومحتواه وتجاربه غير المسبوقة التي استحق عليها لقب المبنى الأجمل على وجه الأرض. ويقدم المتحف لزواره في العيد أنشطة معرفية وترفيهية عديدة تأخذهم في رحلة استثنائية لاستكشاف المستقبل.

وتالياً خمسة أنشطة يمكنكم الاستمتاع بها في متحف المستقبل خلال إجازة العيد.

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