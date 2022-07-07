ألقى جمجمة أخيه في القمامة..حادثة شديدة الغرابة في اليابان

المصدر: موقع الامارات اليوم

ألقت الشرطة اليابانية القبض على رجل يبلغ من العمر 68 عامًا بعد إلقاءه لجمجمة شقيقه في القمامة وفق ما ذكرت تقارير للشرطة.

وقالت تقارير إخبارية محلية إن شويتشي موراي، المقيم في طوكيو كان ينظف منزله الشهر الماضي استعدادا لبيعه عندما وجد عظاما بشرية في غرفة شقيقه.

ونقلت التقارير عن موراي زعمه أن العظام كانت مزيفة مما دفعه لإلقاءها في القمامة.

لكن شركة القمامة التي جمعت القمامة كان لها رأي مختلف، إذ اتصلت الشركة بالشرطة بعدما وجد عمالها في قمامة المنزل ما يبدو كجمجمة بشرية وعظام فك إضافة لبطاقة ائتمان تبين أنها تعود لشقيق موراي.

وادعى موراي أنه لم يتحدث إلى شقيقه الأصغر منذ مارس 2017، علما أنهما كانا يعيشان في نفس المنزل، مع وجود موراي في الطابق الأرضي وشقيقه هيديو البالغ من العمر 67 عامًا في الطابق الثاني، بحبس موقع «فايس آس».

وأعلن المحققون يوم الجمعة أنهم اعتقلوا موراي بسبب التخلص غير القانوني من الرفات البشرية. ولم يكشف التقرير كيفية وفاة الشقيق الأصغر ولا سبب وجود عظامه في المنزل.

وتعتقل الشرطة اليابانية أحيانًا أشخاصًا بتهمة التخلي عن جثة عند التحقيق في وفاة قبل إضافة إلى تهم القتل إذا كان هذا هو ما يشتبهون فيه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news