حاول الهرب من حريق في مطعمه فمات صعقاً بالكهرباء

المصدر: إعداد: سمير سعيد

تعرض رجل هندي يبلغ من العمر 35 عامًا للصعق بالكهرباء حتى الموت في منطقة تانجرا في مدينة كولكاتا الهندية، بينما كان يحاول الهرب من حريق صغير في مطعمه أول من أمس الثلاثاء.

وقالت الشرطة أن الرجل كان يحاول الهروب من حريق في مطعمه، وعندما لامس باب المتجر الحديدي تعرض لصدمة كهربائية حتى الموت.

وكشفت الشرطة عن وجود سلك كهربائي غير مغطى ملامس للباب الحديدي للمحل.

تم نقله على الفور إلى المستشفى، حيث أعلن عن وفاته.

ومع ذلك، ادعت عائلته أنه توفي بعد لمس عمود الإنارة خارج المطعم.

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