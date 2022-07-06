سوري يعرض 10 ملايين جنيه دية للعفو عن قاتل فتاة المنصورة (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عرض مواطن سوري مقيم في تركيا مبلغا ماليا قدره 10 ملايين جنيه مصري، دية العفو عن محمد عادل المدان بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، وذلك بعد أن حكمت محكمة جنايات المنصورة بإحالة أوراقه إلى مفتي مصر، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة اليوم الأربعاء 6 يوليو للنطق بالحكم.

وظهر الرجل السوري في بث مباشر عبر صفحته على موقع "فيسبوك" ووجه رسالة لأسرة الطالبة نيرة أشرف، قائلا: "بنتكم ماتت الله يرحمها.. ويجعل مثواها الجنة.. ومحمد ارتكب خطأ كبيرا.. ولكن الصلح سيد الأحكام".

وأضاف أن العديد من وقائع القتل انتهت بالصلح، مشيرا إلى أنه يعرض مبلغ 10 ملايين جنيه مقابل العفو عن محمد عادل قاتل نيرة أشرف.

وصرح بأنه ينتظر تلقى رد أسرة الطالبة نيرة أشرف على عرضه عبر رسائل صفحته الشخصية.

وأكد أنه لابد من وجود حل، وقال: "أنا ضد القتل ومحمد عادل أخطأ.. بس لازم نلاقي حل، خسرنا نيرة مش عاوزين نخسر اثنين".

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