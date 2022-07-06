دفاع نيرة أشرف: تولي فريد الديب الدفاع عن القاتل إشاعة.. والإعدام هيتنفذ

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف المستشار خالد عبد الرحمن، دفاع الطالبة المصرية نيرة أشرف، ضحية القتل ذبحًا على يد زميلها المتهم محمد عادل، آخر تفاصيل القضية قبل جلسة النطق بالحكم التي ستعقد، اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى حقيقة تولي المحامي الكبير فريد الديب الدفاع عن المتهم.

وقال خالد عبد الرحمن لـموقع "القاهرة 24"، إن الأنباء التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية حول تولي المحامي الكبير فريد الديب الدفاع عن المتهم محمد عادل، هي شائعة وليست لها أي علاقة بالحقيقة تمامًا.

وتابع دفاع الضحية نيرة أشرف حديثه قائلًا: "فريد الديب خارج مصر حاليًا يُعالج من مرض السرطان، وفي آخر جلساته بقضية الآثار الكبرى أعلن أنه لن يمارس المهنة مرة أخرى، وبعدين هيقبل إزاي بالنقض وبكرة هيصدر الحكم فيها؟ مش هيضيف جديد والنقض هيترفض لأن الإجراءات القانونية كلها صحيحة، وحكم بكرة هيقفل القضية ومحدش هيقدر يفتح فيها حاجة".

واستنكر خالد عبد الرحمن تعاطف بعض من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مع محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، حيث قال: "اللي بيتعاطفوا مع القاتل لازم يفكروا ويشوفوا منظر ذبح نيرة من الخلف، وده يدل إن المتهم غدر بيها عشان مش قادر يواجهها".

وأكد أنه يثق بأن محكمة جنايات المنصورة سوف تصدر قرارها، اليوم الأربعاء، بإعدام المتهم محمد عادل، مختتمًا: "بطمن الرأي العام إن قرار الإعدام هيتنفذ لا محالة".

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