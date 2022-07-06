5000 زائر لمعرض «جواهر الإمارات»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اختتمت أخيراً فعاليات النسخة الثالثة من معرض «جواهر الإمارات» الذي نظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، على مدار أربعة أيام، مستقطباً أكثر من 5000 زائر خلال الحدث الذي عرضت فيه 100 شركة متخصصة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية، وأكثر من 20 مصمماً إماراتياً، ابتكاراتهم.

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة سيف محمد المدفع، أن ما شهده «جواهر الإمارات» في نسخته الثالثة، من إقبال واسع من الزوار ومشاركة كبيرة من العارضين، يبرز تنامي أهمية الحدث وقدرته على حجز مكانة له بين قائمة الفعاليات والمعارض المتخصصة في الذهب والمجوهرات مشكلاً إضافة قيمة للجهود التي يبذلها إكسبو على صعيد دعم صناعة الذهب والمجوهرات على المستوى المحلي.

ولفتت معروضات منصة «صاغة الإمارات» في المعرض أنظار الزوار وعشاق المجوهرات والأحجار الكريمة والمهتمين بصناعة الذهب، إذ قدمت نخبة من المصممات الإماراتيات مصوغات ومجوهرات فريدة تميزت بالرقي والعمق التاريخي، في حين شهد المعرض إطلاق مجموعة «زهرة الصحراء» للموهبة الإماراتية الشابة شما الحلامي، والتي تألقت بمشغولات ذهبية وتشكيلات من المجوهرات مستوحاة من أنواع محددة من الزهور النادرة في العالم.

كما شهد المعرض إعلان الانطلاق الأول لعدد من الشركات والعلامات التجارية الإماراتية ورواد الأعمال العاملين في مجال الذهب والمجوهرات، مستفيدين من سمعة الحدث ومكانته الرائدة لعرض أرقى مشغولاتهم وتسويق تصاميمهم الفريدة والمميزة أمام شريحة واسعة من الجمهور، إلى جانب صقل مهاراتهم الصناعية والتسويقية وتبادل الخبرات والتجارب وبناء الشراكات مع التجار والعاملين في هذه الصناعة، وشكل المعرض منصة مهمة لدعم الشركات والعلامات المحلية، في ظل ما شهده من عمليات شراء واسعة مكنت المشاركين من تحقيق عوائد مجزية.

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