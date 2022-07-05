منها الأنسولين.. «سانوفي» تطلق علامة لأدوية غير هادفة للربح

المصدر: لندن - رويترز

تعتزم شركة الأدوية الفرنسية «سانوفي» طرح 30 دواء من أدويتها، بما في ذلك الأنسولين، على أساس غير ربحي، في 40 دولة من الدول منخفضة الدخل، في خطوة أولى من خطتها الرامية إلى زيادة الوصول إلى أدويتها في جميع أنحاء العالم. وستوفر الأدوية تحت اسم العلامة التجارية الجديدة «إمباكت»، وهي جزء من وحدة الصحة العالمية التابعة لـ«سانوفي» التي أطلقت العام الماضي، وتقع خارج نطاق الأعمال التجارية.

والأدوية المطروحة مدرجة بالفعل في قائمة الأدوية الضرورية لمنظمة الصحة العالمية، وجرى تحديد الأنسولين على وجه الخصوص من قبل المنظمة كدواء منقذ للحياة لمرضى السكري يصعب الوصول إليه في العديد من البلدان المنخفضة الدخل، حيث يزداد عبء المرض.

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