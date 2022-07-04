«الشارقة للتدريب الإعلامي» يفتح باب التسجيل للمشاركة في «إعلامي المستقبل»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

فتح مركز الشارقة للتدريب الإعلامي، التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، باب التسجيل في النسخة السادسة من برنامج «إعلامي المستقبل» للعام 2022، والتي من المقرر أن تُعقد خلال الفترة من 18 يوليو الجاري حتى 11 أغسطس المقبل، في مبنى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على مدار أربعة أسابيع من التدريب، بهدف استكشاف المواهب الإعلامية عند الناشئة من طلبة المدارس، وتعريفهم بطبيعة الدور التنموي للإعلام في المجتمع.

ويستهدف البرنامج في دورته لهذا العام تدريب أكثر من 50 طالباً وطالبةً، تتراوح أعمارهم بين الـ 10 أعوام حتى 16 عاماً، بحيث يتم العمل على تعزيز مهاراتهم في فنون العمل الإعلامي الإذاعي والتلفزيوني؛ مثل الإلقاء والتقديم والأداء الصوتي ولغة الجسد والتحدث أمام الجمهور، إلى جانب تدريبهم على مهارات الكتابة الإبداعية والإعلام الرقمي وأخلاقيات العمل الإعلامي، وكذلك الجانب التقني والفني من العمل الإعلامي.

ويُمكن للطلبة الراغبين بالمشاركة في البرنامج التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الخاص بهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون Smtc.sba.net.ae.

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