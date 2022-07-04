تطبيق «آرت هب» يبني جسوراً بين الفنانين في الإمارات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بهدف جمع المواهب والإبداعات في مجالات مختلفة في مكان واحد، أعلن المنتج والمخرج والممثل عادل الحلاوي، عن تنفيذ منصة رقمية تحمل اسم «آرت هب»، وهي عبارة عن تطبيق رقمي هو الأول من نوعه في الإمارات والوطن العربي، حيث راودته الفكرة حينما واجه صعوبات في البحث عن المواهب والعاملين في المجال الفني، أثناء تحضيره لصناعة فيلم «المقاتل الذي لا يهزم»، موضحاً أن التطبيق يهدف إلى ضم وتسليط الضوء على الإبداعات في مجالات السينما والتلفزيون والإنتاج والوسط الفني، تشمل المسارح والإذاعة والمنتجات والمواد والموارد للإنتاج الفني من تمثيل وإخراج وكتابة ورسم وتصوير وغرافيك ومونتاج وتوزيع.

وأشار الحلاوي إلى أن التطبيق يعمل على تسهيل عملية التعارف إلى الآخر من جهة، ومن ناحية أخرى دعم الأفكار وتبادل الآراء حول الإنتاجات الإبداعية في السينما والتلفزيون، منوهاً بأن «آرت هب» صمم خصيصاً في دولة الإمارات، لتخطيط وتنفيذ الأعمال الفنية ذات المستوى العالي، من خلال تفعيل حسابات المبدعين عبر التطبيق، ليتمكنوا من الوصول إلى الآخر من خلال المعلومات والتفاصيل الشخصية، والبدء في الاتفاقات وتبادل الآراء حول تنفيذ أعمال فنية جديدة.

وأوضح أن «آرت هب» سيكون عبارة عن منصة شاملة، تهدف إلى تقديم الدورات التدريبية في مجالات فنية عدة، إضافة إلى الإشعارات للمشتركين التي تمكنهم من معرفة أبرز الفعاليات الفنية وأحدث الإنتاجات السينمائية وعروض الأفلام، ومواقع الفنانين المختصين بالمحتوى الإبداعي، إلى جانب توفير صفحة خاصة بالأدوار والمهام والتي تمكن المشتركين والأعضاء من البحث عن وظيفة معينة في عملهم الفني الذي ينفذونه، وتقديم إعلان خاص للبحث عن ممثلين أو تقنيين أو منتجين وغيرها من المجالات.

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