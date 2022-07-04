«النخلة في عيون العالم» تتلقى المشاركات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي عن فتح باب المشاركة في المسابقة الدولية لتصوير شجرة نخيل التمر بعنوان «النخلة في عيون العالم» في دورتها (14) 2023.

ودعت الأمانة العامة الفنانين من محبي التصوير الضوئي، هواة ومحترفين، من كل أنحاء العالم للمساهمة في هذه المسابقة الدولية تقديراً للنخلة وتعزيزاً لدور عدسة المصور في إغناء ذاكرة الوطن وإحياء تراثه البيئي، بالإضافة إلى فتح باب المشاركة في المسابقة الدولية «النخلة بألسنة الشعراء» في دورتها السابعة 2023، إذ دعت كذلك الأدباء والشعراء من الدول العربية للمساهمة في المسابقة الدولية بهدف توظيف الشعر العربي بشقيه (النبطي والفصيح) كوسيلة مهمة في تنمية وعي الجمهور لأهمية شجرة نخيل التمر من الناحية التراثية والزراعية والغذائية والاقتصادية، وتعزيزاً لدور الشعر في إغناء ذاكرة الوطن وإحياء تراثه الزراعي.

وأكد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي الدكتور عبدالوهاب زايد، على النجاح الكبير الذي حققته المسابقات في دوراتها الماضية من خلال الزيادة الواضحة في عدد المشاركين من مختلف دول العالم ونوعية الصور والقصائد المشاركة.

وأشار إلى أن مسابقة «النخلة في عيون العالم» تتألف من فئتين: نخلة التمر، والصناعات الحرفية من النخيل، في حين تضم مسابقة «النخلة بألسنة الشعراء» فئتين: الشعر الفصيح، والشعر النبطي.

وأوضح زايد أن هناك لجنة تحكيم متخصصة في تحكيم الصور المشاركة، ولجنة تحكيم متخصصة في تحكيم القصائد الشعرية المشاركة، لافتاً إلى أن آخر موعد لتسلم الصور والقصائد هو 31 ديسمبر المقبل، وسيتم إعلان أسماء الفائزين بالمسابقات خلال فبراير المقبل.

31

ديسمبر المقبل آخر موعد لتلقي المشاركات.

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