حوت نادر طوله 10 أمتار يتجول في نهر السين

المصدر: موقع الإمارات اليوم

رصد خبراء فرنسيون حوت "منك" يصل طوله إلى 10 أمتار في نهر السين في فرنسا بالقرب من القنال الإنجليزي، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.

ويأتي رصد حوت المنك بعد شهر واحد فقط من نفوق حوت قاتل مصاب بمرض عضال في نفس النهر.

وقال رئيسة معهد أبحاث الثدييات التابع لجمعية حماية الحيتان والدلافين، دلفين إلوي، إن هذا "أمر غير مسبوق".

ويمكن للحوت أن يتحرك في المياه العذبة في المنطقة المحيطة بجسر نورماندي قرب لوهافر، بعد أن أكد فريقها التقارير المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنه على الرغم من أن رصد هذا النوع من الحيتان ليس غريبا في القنال الإنجليزي فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد أحد الثدييات من هذا النوع وهو يسبح في نهر السين.

وقالت الحكومة المحلية في المنطقة التي رُصد فيها الحوت إن الفريق أكد أن الحوت من المحتمل أن يكون حوت منك بالغ، ويبلغ طوله حوالي 10 أمتار، مضيفة أنه يبدو في صحة جيدة.

وفي الشهر الماضي، شوهد حوت قاتل (أوركا) مريض يبلغ طوله أربعة أمتار وتبين أنه ذكر، على بعد عشرات الكيلومترات في أعلى مجرى نهر السين، وهو شيء لم يسبق رؤيته من قبل. ونفق هذا الحوت بعد فشل محاولة لإعادته إلى القنال.

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