"عالم مدهش" ينطلق في مركز دبي التجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إنطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ 22 من "عالم مدهش"- إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية في المنطقة - بالتزامن مع انطلاق الدورة الــ 25 من "مفاجآت صيف دبي".

ويقدم "عالم مدهش"- الذي تستمر فعالياته حتى 28 أغسطس المقبل في قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3 وقاعة الأرينا بمركز دبي التجاري العالمي- العديد من الفعاليات والأنشطة والعروض الترفيهية والتعليمية وورش العمل والجوائز، التي تدخل السعادة والمرح على زوّاره من العائلات والأطفال.

وأعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة -الجهة المنظّمة لـ "عالم مدهش"- العديد من الألعاب الشيقة للأطفال والكبار بما في ذلك التسلق والتجول والتزلج والتزحلق وقيادة المركبات والاستمتاع بالابتكارات والاستكشافات والقراءة واللعب وتناول أشهى المأكولات وغيرها من الفعاليات الممتعة.

واحتفالاً باليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي تضم الفعاليات هذا العام برنامجاً حافلاً بالبهجة والمرح في جميع أنحاء المدينة، وذلك خلال الفترة بين 1 يوليو الجاري إلى 4 سبتمبر المقبل، حيث يمكن لسكان وزوار دبي الاستمتاع بعروض التسوق والمطاعم الأكثر جاذبية والعديد من التجارب والفعاليات الترفيهية وفرص الفوز بالجوائز وغيرها.

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