منة_شلبي: "ستاتك يا مصر تاج على رأس كل مصري" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

علقت الفنانة المصرية منة شلبي على انتشار حوادث العنف ضد المرأة والتي وقعت بشكل لافت مؤخراً.

وعبر حسابها على"تويتر"، كتبت شلبي: "ستاتك يا مصر تاج على رأس كل مصري، الست هي اللي تشيل وتربي وتتحمل وتضحي وتحترم وتكبر وتعمل حاجات كتير صعب أوي أي حد يقدر يعملها".

وتابعت : "يمكن قله معرفوش يربوا ولادهم ودي كانت النتيجة ذكورية و جرايم وتفكير من أماكن غلط ربنا يرحمنا جميعا ويحمي عقولنا من الجنون ده".

وكانت آخر أعمال منة شلبي مسلسل "بطلوع الروح" رمضان الماضي.

وشاركها البطولة إلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم ودياموند بو عبود وعادل كرم والمسلسل من تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.

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