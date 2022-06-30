دراسة ميدانية تكشف أسباب الطلاق في الكويت
كشفت دراسة ميدانية أجراها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية التابع لجامعة الكويت لـ«استطلاع رأي المواطن الكويتي حول ظاهرة الطلاق في دولة الكويت» أن «15 % من أفراد العينة يعتقدون بأن أهم أسباب ظاهرة الطلاق في الكويت يعود إلى وسائل التواصل الاجتماعي، في حين جاء ضعف الوازع الديني في المرتبة الثانية بنسبة 13 %، ثم تدخل الأهل بين الطرفين بالمرتبة الثالثة بنسبة 9.8 %.
وبحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة "الرأي" وجاء تغير القيم الاجتماعية بخصوص أن الطلاق حرية وراحة بالمرتبة الرابعة بنسبة 9.2 %، ثم عدم تحمل مسؤولية الأسرة وإهمالها بالمرتبة الخامسة بنسبة 9.0 %، والمشكلات المالية بنسبة 8.6 %، ثم الخيانة الزوجية وانعدام الثقة بين الزوجين بنسبة 7.7 %، ثم مكان إقامة الأسرة غير مريح مثل الإقامة في شقة صغيرة أو السكن عند الأهل بنسبة 5.9 %، ثم امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته وأولادها منه بنسبة 5.6 %، والضرب والعنف بين الزوجين بنسبة 5.6 %، ثم قانون الأحوال الشخصية الذي يمنح المرأة المطلقة عدداً من المميزات مثل: النفقة والسيارة والخادمة والسائق والسكن بنسبة 5.5 %، وأخيراً المشكلات الجنسية بنسبة 5.3 %».
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